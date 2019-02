Bombeiros fazem curso de salvamento para surfistas

Estão abertas as inscrições para o curso Surf-Salva, do Corpo de Bombeiros do Litoral do Paraná.

O aluno tem de ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental e saber surfar. O treinamento será feito em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e na Ilha do Mel (Paranaguá) nos dias 7, 8 e 9 de março, em tempo integral, das 8h às 17h30, com intervalo para almoço.

São 100 vagas no total. O curso é grátis e a inscrição deve ser feita até o dia 6 de março pela internet, no endereço: www.survio.com/survey/d/Q1J9O8U8V3U8E0C9W

Mais informações no Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos, das 9h às 17h, pelos telefones (41) 3453-6169 e 3453-6456.