Guaratuba terá um Batalhão de Operações Aéreas da PM

“O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) que sempre vem ao litoral durante a temporada agora ficará fixo em Guaratuba”, diz Prefeitura.

A informação foi divulgada na sessão da Câmara desta segunda-feira (15) pelo vereador Laudi Tato, reconduzido ao cargo de líder do prefeito Roberto Justus, e foi confirmada nesta terça-feira pelo site do Município

De acordo com a Prefeitura, será instalado no aeroporto da cidade um batalhão de formação de pilotos e centro de treinamento das forças militares (Choque, Rone, Bope etc).

O tenente coronel Adonis Nobor Furushi, representante do Alto Comando do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, esteve na última sexta-feira (12), juntamente com o prefeito Roberto Justus, com os secretários de Segurança Pública (Jacson Braga) e Administração (Edilson Kalat), no Aeródromo Municipal, no bairro Mirim, tratando da proposta de ceder ao batalhão dois hangares, um para funcionar como alojamento e outro para abrigar as aeronaves da Polícia Militar.

Guaratuba já dispõe de hangares livres no aeródromo no bairro Mirim, o que adianta o processo de instalação do batalhão que já poderá estar funcionando com base fixa em Guaratuba no início da próxima temporada. As forças militares como o Choque, Rone, Bope, Tigre virão de outras cidades do Paraná e, possivelmente, até de outros estados para fazer o treinamento em Guaratuba.

A vinda do batalhão de operações aéreas também fortalecerá Guaratuba na área da segurança, uma vez que movimentará o setor policial com treinamentos de ações táticas, salvamento aquático, resgate na mata, entre outras atividades utilizando-se de helicópteros.

Além de dar suporte aéreo aos policiais lotados no 9º Batalhão de Polícia, os dois helicópteros e mais uma aeronave permanecerão o ano todo na cidade, a disposição 24 horas por dia, auxiliando, por exemplo, no resgate médico-hospitalar para remoção de pacientes a outras cidades.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

