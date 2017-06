Litoral elege representante para Conferência Estadual de Cultura

Aconteceu Theatro Municipal de Antonina, no domingo (28) a Conferência Estadual de Cultura que elegeu os representantes da sociedade civil Macrorregião Litoral no Conselho Estadual de Cultura.

Na abertura do evento o filho da dupla Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, Rui Graciano, cantou a última composição da famosa dupla que fala das belezas de Antonina.

Representando Guaratuba estavam Giovanna Rocco e Heros Fanini, que pediram a palavra para explanar sobre a importância de Guaratuba como representante do litoral na Conferência Estadual de Cultura no segundo semestre. Completando a equipe de Guaratuba estavam presentes os produtores culturais Angela Meschino e Jeferson Schuhli.

Parece que deu certo: Guaratuba ficou com a suplência da representação de Paranaguá, que tem tradição na área cultural – tem, inclusive, uma lei de incentivo à cultura municipal. A representação do Litoral no Conselho Estadual de Cultura ficou assim: Beni Camargo (titular) e Giovanna Rocco (suplente).

A Conferência será realizada em oito encontros para eleição dos conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, representantes das macrorregiões histórico-culturais, definidas pelo Decreto nº. 6161/2012, e os representantes das 10 áreas artístico-culturais: artes visuais; audiovisual; circo; ópera; teatro; dança; música; literatura, livro e leitura; patrimônio cultural material e imaterial; e manifestações populares, tradicionais e étnicas da cultura.

O Conselho estadual de Cultura tem 36 conselheiros titulares e 36 suplentes. Entre as atribuições dos conselheiros, que ^tem mandato de dois anos, estão: fiscalizar a execução dos projetos culturais e a aplicação de recursos, emitir pareceres sobre questões técnico-culturais, participar da formulação de políticas públicas do Governo do Estado na área da cultura, incentivar a proteção do patrimônio cultural, valorizar as manifestações culturais locais e regionais, incentivar pesquisas sobre a cultura paranaense, entre outras importantes ações.

Maiores informações no site www.sic.cultura.pr.gov.br

