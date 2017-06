TSE nega recurso de Ariad e Guaraqueçaba terá eleição no domingo

Compartilhe no Twitter

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recusou, nesta terça-feira (30) recurso do ex-prefeito Riad “Ariad” Said Zahoui. Ele venceu as eleições de outubro de 2016, mas teve a candidatura cassada.

Neste domingo (4), os eleitores de Guaraqueçaba vão novamente às urnas escolher o futuro prefeito. Cok o slogan “De Paia para Filho”, Hayssan Zahoui, o Ariad Jr, concorre contra a ex-prefeita (2013-2016), Lilian Ramos Narloch, que ficou em segundo lugar na eleição passada.

A decisão do TSE foi por unanimidade.

