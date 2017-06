Unespar busca apoio à universidade pública

“A Unespar (Universidade Estadual do Paraná) é uma universidade popular, com 74% dos alunos oriundos da escola pública e que dependem da gratuidade do ensino”, afirmou o vice-reitor Sydnei Kempa.

Para Kempa, que é professor do Campus Paranaguá, os cortes orçamentários que estão atingindo as universidades estaduais impactam não só na administração, mas na vida dos estudantes e na produção de pesquisas e ações de extensão. Em março deste ano, o governador Beto Richa anunciou novos cortes em custeios nas sete universidades estaduais, que já vem há anos sofrendo com a redução de investimentos do Governo do Paraná.

Este foi o tom da abertura que fez da plenária realizada nesta quarta-feira (31), em Paranaguá.

O diretor de Centro de Área de Ciências Humanas, Biológicas e da Educação, professor Moacir Dalla Palma, que coordenou o evento, destacou que a plenária é um momento importante para a defesa da Unespar, da universidade pública e um espaço para ampliar a comunicação com a comunidade externa.

O reitor da Unespar, professor Antonio Carlos Aleixo, explica que as plenárias cumprem a função de sensibilizar a comunidade. “Os encontros são uma maneira de pedir apoio aos grupos organizados das regiões para nomeação de professores e agentes, para ampliar recursos de custeio, especialmente aqueles que possibilitam melhorar a permanência estudantil e a qualidade dos produtos de ciência e tecnologia”.

Tanto as audiências públicas realizadas com a comunidade universitária entre março e abril, quanto as plenárias que ocorrerão nas próximas semanas, são ferramentas de gestão e a oportunidade em que a universidade presta contas e ouve sugestões para ampliar e qualificar suas ações.

Cerca de 150 pessoas entre professores, alunos, integrantes da administração superior da Unespar e autoridades da região participaram. Entre elas, o prefeito de Guaratuba e presidente da Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa), Roberto Cordeiro Justus; o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas, Arnaldo Maranhão; a secretária de Educação e Ensino Integral de Paranaguá, Vandecy Silva Dutra; e o vereador de Paranaguá, Carlos Fangueiro.

Com informações e foto da chamada da Assessoria de Comunicação da Unespar – Texto final: Correio do Litoral

