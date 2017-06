Região Metropolitana do Litoral espera adesão dos 7 prefeitos

Para o deputado estadual Requião Filho, a criação da Região Metropolitana do Litoral está mais próxima de se tornar realidade. O deputado e o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, realizaram uma audiência pública para debater a proposta.

Prefeitos, vereadores e líderes de diversas cidades da região participaram do encontro, realizado na noite desta quarta-feira (31), no Teatro Rachel Costa, em Paranaguá.

O deputado apresentou a proposta, falou da importância da integração entre os municípios e das inúmeras vantagens de uma Região Metropolitana no Litoral. Até a criação de uma Guarda Metropolitana está nos sonhos dos idealizadores.

Requião Filho destacou também a força e as facilidades para se angariar recursos federais em prol de todos os municípios. “Traz eficiência para as funções públicas de interesse comum, em especial para a criação de um transporte integrado e com tarifa justa”, lembrou.

“O custo para implantar a região metropolitana é zero. Basta interesse dos prefeitos e protocolaremos todos juntos. Vai valorizar o potencial turístico, de negócios, lazer, religioso, cultural, gastronômico, esportivo, náutico etc. Todos ganham”.

O deputado falou da possibilidade também da criação de uma guarda metropolitana, com mais viaturas, armas, coletes balísticos e outros itens de segurança para trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, em especial, durante a temporada de verão.

O prefeito Marcelo Roque enfatizou que a proposta vai trazer mais força política para resolver os problemas regionais. “Vejo com bons olhos essa possibilidade. Temos que pensar na união de esforços de todo o litoral, para destravar o desenvolvimento da região. Estamos passando momentos difíceis. A união já existe entre os prefeitos, temos conversado bastante, são mais de 300 mil habitantes se somarmos os sete municípios e isso vai permitir captar recursos maiores para beneficiar a todos igualmente”.

O prefeito de Morretes, Osmair Costa Coelho “Marajá”, também defendeu a região metropolitana. “Teremos mais força para trazer recursos. Temos que ser mais unidos para garantir nossa representatividade e quem ganha é a população do litoral”.

O bispo diocesano Dom Edimar Peron defendeu a ideia e afirmou que acredita na união dos municípios como forma de fortalecer a região. “Precisamos debater mais essa ideia e ter a certeza de que a população será beneficiada”.

Para o presidente da Câmara de Pontal do Paraná, Fabiano Alves Maciel, a expectativa é grande em torno do projeto. “Parabenizo a iniciativa, somos a favor e pedimos apenas para que se respeitem as particularidades de cada município. Unidos vamos ser a região que mais vai crescer aqui no Paraná. A união faz a força”.

“Solução para vários problemas”

Abelardo Sarube, prefeito interino de Guaraqueçaba, argumentou que vários problemas que poderiam ser resolvidos com a criação da Região Metropolitana. Ele citou inclusive o Hospital Regional.

“Tenho esperança de que aquele hospital cumpra o propósito pelo qual foi construído. Com a Região Metropolitana podemos ser mais fortes para cobrar o funcionamento deste hospital e de novos investimentos. Inclusive nas estradas, com transporte integrado e tarifa justa. Hoje apenas uma empresa de ônibus atende ao município, três vezes por semana. Antigamente, tínhamos linhas diárias e outras empresas operando naquele trecho. Recebi hoje o comunicado de uma diretora de escola estadual que está sem recursos para consertar o telhado, pois as eleições serão realizadas no local e a estrutura esta sem condições de receber os eleitores. A situação está difícil”, relatou.

Agora falta adesão dos sete prefeitos

Por fim, o deputado Requião Filho respondeu questionamentos do público presente e deixou claro que todas as propostas serão estudadas. “Esta é uma semente que plantamos hoje, para colher os frutos no futuro. Deixo aqui meu agradecimento ao prefeito Casquinha, de Pontal do Paraná, que me procurou e me levou a conversar com o prefeito Roque e os demais representantes do litoral. Agora, depois dessa reunião, precisamos aguardar uma carta de intenções dos municípios que tiverem interesse e formular um projeto de lei que será debatido na Assembleia Legislativa. Sendo aprovado pelos deputados, ele pode ser sancionado pelo governador e começar a trazer os benefícios para a região”, explicou.

Com informações e fotos da Assessoria do deputado Requião Filho – texto final: Correio do Litoral

