Educação abre PSS para professores com vagas no Litoral

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Começou nessa quinta-feira (1º) o prazo para as inscrições de professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e auxiliares de serviços gerais para atuar na rede estadual de ensino e rede conveniada por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Há vagas para Guaraqueçaba, Ilhas do Litoral e outras cidades.

As inscrições podem ser feitas pela internet e encerram no dia 14 de junho. O número de vagas depende da necessidade das regionais. Os candidatos podem se inscrever em até dois municípios do mesmo Núcleo Regional de Educação (NRE), desde que haja oferta de vaga.

As listas de classificação nesta contratação serão utilizadas somente após esgotadas as possibilidades de contrato por meio de processos regulamentados por editais anteriormente publicados e com vigência para o ano de 2017.

CLASSIFICAÇÃO – As classificações provisórias dos dois processos seletivos estarão disponíveis no dia 28 de junho, na página da Secretaria da Educação. O prazo para recursos é até 30 de junho.

Confira a página do PSS com todas as informações disponíveis: arq.e-escola.pr.gov.br/pss/inscricoes2017_Junho/InscricoesPSS2017_Junho.html

Comente esta notícia