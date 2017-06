Em Morretes, promotores vão aonde o povo está

Compartilhe no Twitter

Na próxima terça-feira (6), os moradores da localidade rural de América de Cima, em Morretes, vão poder discutir os problemas da comunidade e encaminhar soluções diretamente com os promotores de Justiça.

Serão atendidas questões que afetam a coletividade, como saúde, segurança, educação e meio ambiente. Mas os moradores também receberão orientações jurídicas individuais.

Depois deste primeiro encontro, os promotores voltarão à localidade mensalmente, sempre na primeira terça-feira de cada mês. Nas outras semanas, os encontros serão nas localidades da Anhaia, do Rio Sagrado e do Porto de Cima.

A ação faz parte do projeto Promotoria nas Comunidades. “O objetivo desse projeto é fazer com que a Promotoria de Justiça vá até a população, se aproxime de cada comunidade que integra a comarca, conheça de perto suas necessidades e principais demandas e, assim, consiga promover uma transformação social efetiva”, explica a promotora de Justiça Dalva Marin Medeiros, que atua na Promotoria de Morretes.

Os encontros terão programação contínua e serão realizados sempre às terças-feiras, a partir das 8h30, em uma localidade do município. Confira, abaixo, a programação.

Projeto “Promotoria nas Comunidades” na comarca de Morretes

Data Região atendida Local Horário 1ª terça-feira do mês América de Cima e região Sede da Associação de Moradores da região (Amantanal) A partir das 8h30 2ª terça-feira do mês Anhaia e região Comunidade São Pedro A partir das 8h30 3ª terça-feira do mês Rio Sagrado e região Escola Municipal Desauda B. da C. Pinto A partir das 8h30 4ª terça-feira do mês Porto de Cima e região Escola Rural Municipal Benedita da Silva Vieira A partir das 8h30

Com informações do MPPR – texto final: Correio do Litoral

Foto da chamada: Capela Santo Antônio da América de Cima – autor: Divonsir Luiz Jacomi / Panoramio

