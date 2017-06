Rádios Litorânea, Serra do Mar e CBN vão virar FM

Três rádios AM do Litoral do Paraná passarão a transmitir em FM: Litorânea (Guaratuba), Serra do Mar (Antonina) e CBN (Paranaguá).

Os contratos de migração serão assinados na segunda-feira (5) pelo ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, pelo presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp), Alexandre Barros, e pelos donos das emissoras.

O comunicador Paulinho Max informou que a Litorânea vai funcionar na frequência FM 91,5. A emissora foi fundada em outubro de 2001.

A solenidade, a partir das 10h será no Palácio Iguaçu e será conduzida pelo governador Beto Richa.

Ao todo, serão transformadas em FM, 45 emissoras AM do Paraná.

Veja a relação:

Município Entidade Antonina FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO Assis Chateaubriand RADIO JORNAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND LTDA Bela Vista do Paraíso RADIO BRASILEIRA DE BELA VISTA DO PARAISO LTDA Cambé RADIO E TELEVISAO CANAL 29 DO PARANA LTDA Capanema RADIO CAPANEMA LTDA Capitão Leônidas Marques RADIO HAVAI LTDA Chopinzinho RADIO CHOPINZINHO LTDA Chopinzinho RADIO DIFUSORA AMERICA DE CHOPINZINHO LTDA Formosa do Oeste RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA Goioerê FUNDACAO ALDEIA SOS DE GOIOERE Guaraniaçu RADIO GUARANIACU LTDA Guarapuava RADIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA Guaratuba ORGANIZACAO GUARATUBANA DE COMUNICACOES LTDA Ibaiti FUNDACAO EDUCACIONAL DOM PEDRO FELIPAK Icaraíma RADIO E TELEVISAO ROTIONER LTDA Iporã RADIO CULTURA DE IPORA LTDA Irati DIFUSORA CULTURAL LTDA Itapejara d’Oeste REDE PANORAMA DE COMUNICACOES LTDA Jacarezinho FUNDACAO EDUCACIONAL MATER ECCLESIAE Jaguariaíva JAGUARIAIVA PREFEITURA MUNICIPAL Lapa FUNDACAO SAO BENEDITO DA LAPA Laranjeiras do Sul RADIO EDUCADORA DE LARANJEIRAS DO SUL LTDA Laranjeiras do Sul RADIODIFUSAO CAMPO ABERTO LTDA Loanda RADIO EDUCADORA DE LOANDA LTDA Mandaguaçu FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GLORIA DE MARINGA Ortigueira RADIO PLACAR LTDA (Rádio Canyon Ltda.) Palmas RADIO CLUB DE PALMAS LTDA Paranaguá PORTO DE CIMA RADIO E TELEVISAO LTDA Paranavaí RADIO CULTURA NORTE PARANAENSE LTDA Piraí do Sul RADIO BROTAS LTDA Ponta Grossa RADIO DIFUSORA DE PONTA GROSSA LTDA Ponta Grossa FUNDACAO SANT’ANA Ponta Grossa RADIO CLUBE PONTAGROSSENSE LTDA Ponta Grossa SOCIEDADE PITANGUI DE COMUNICACAO LTDA Ponta Grossa RADIO CENTRAL DO PARANA LTDA Porecatu RADIO BROTENSE LTDA Quedas do Iguaçu RADIO INTERNACIONAL LTDA Rio Branco do Sul RADIO TRADICAO LTDA Telêmaco Borba RADIO SOCIEDADE MONTE ALEGRE LTDA Telêmaco Borba RADIO E TELEVISAO CANAL 29 DO PARANA LTDA Terra Roxa RADIO FRONTEIRA D’OESTE LTDA Ubiratã RADIO CLUBE DE UBIRATÃ LTDA União da Vitória FUNDACAO SAGRADO CORACAO DE JESUS DE UNIAO DA VITORIA Verê RADIO VALE DO IGUACU DO VERE LTDA

