Vacina contra gripe será aplicada em todos

A partir desta segunda-feira (5), a vacinação contra a gripe será estendida para toda a população, em todo o Brasil. A campanha acaba na próxima sexta-feira (9).

Em Guaratuba, a medida já estava sendo aplicada para todas as pessoas que procurassem as unidades de saúde. Na cidade, foram vacinados mais de 82% do público-alvo da campanha, segundo dados divulgados na sexta-feira (2), pela secretaria de Saúde, Jemima Aliano.

A maior preocupação ainda são com as crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos: apenas 67% haviam sido vacinadas nesta data. A Secretaria de Saúde planeja enviar equipes até as creches para atingir este público, mas ainda depende dos pais autorizarem a vacinação.

Outra preocupação é com as gestantes: apenas 59% das 422 gestantes da cidade haviam se vacinado. Das mulheres que realizaram parto no período da campanha, 82% recebeu a vacina.

Em Guaratuba, os idosos foram os únicos a atingirem e até superarem a meta de 90% de cobertura: 100% dos idosos cadastrados no sistema de saúde recebeu a vacina.

De acordo com a secretária, o índice de vacinação caiu muito depois de que oito pessoas sofreram reações ao se vacinarem em uma unidade de saúde de Curitiba. Os casos aconteceram no início de maio e não há not´cia deque tenham se repetido em outros locais.

Segurança – A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde em 2015 protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela OMS para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).

A vacina contra influenza é segura e também é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.

Como o organismo leva, em média, de duas a três semanas para criar os anticorpos que geram proteção contra a gripe após a vacinação, o ideal é realizar a imunização antes do início do inverno. O período de maior circulação da gripe vai do final de maio até agosto.

É importante lembrar que, mesmo pessoas vacinadas, ao apresentarem os sintomas da gripe – especialmente se são integrantes de grupos mais vulneráveis às complicações – devem procurar, imediatamente, o médico. Os sintomas da gripe são: febre, tosse ou dor na garganta, além de outros, como dor de cabeça, dor muscular e nas articulações. Já o agravamento pode ser identificado por falta de ar, febre por mais de três dias, piora de sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração.

