Pontal do Paraná terá Patrulha Maria da Penha

A Juíza Bianca Bacci Bisetto, da Comarca de Pontal do Paraná, assinou, na quinta-feira (1º), um termo de cooperação técnica com a Prefeitura do município do litoral paranaense para implantar a Patrulha Maria da Penha.

O objetivo acompanhar e garantir as medidas protetivas de urgência concedidas em favor das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher.

As atividades terão início em julho deste ano e os agentes da Guarda Municipal, responsáveis pela patrulha, já estão sendo capacitados. Existe a previsão para promover o treinamento da totalidade do efetivo da guarda.

O trabalho será realizado por meio de equipes que farão visitas periódicas às mulheres vítimas de violência, as quais o Poder Judiciário concedeu a medida de proteção. Essas ações realizadas pelos agentes de segurança evitam o descumprimento dessas medidas, além de ter o potencial de reduzir os índices de reincidência dos casos de agressão.

Na reunião estavam presentes o prefeito Marcos “Casquinha”, o vice-prefeito Fábio de Oliveira, a Procuradora-Geral do Município Solange Roque, o secretário municipal de administração Benedito Facini e o assessor Alberis Silvestrini de Andrade Júnior.

Com informações do TJPR

