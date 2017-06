PM de Guaratuba faz operação Bem-te-vi contra o tráfico

Compartilhe no Twitter

A Polícia Militar prendeu três homens e aprendeu drogas e armas, na manhã deste sábado (3), em Guaratuba.

A operação “Bem-te-vi” foi deflagrada às 6h30 com participação de mais de 30 policiais e sete veículos. Segundo a PM, ocorreu após investigações decorrentes de denúncias pelos telefones 181 e 190 da existência de “biqueiras” (pontos de venda de drogas). A polícia confirmou a veracidade das suspeitas e relatou ao Ministério Público que obteve mandados de busca e apreensão da Justiça local. Parte das drogas estavam enterradas no terreno de uma das casas.

Com os detentos foram apreendidos:

1 revólver calibre 38 e 6 munições do mesmo calibre;

1 arma de fogo artesanal calibre 12;

1 espingarda de pressão forjada para disparos de calibre 22, com 6 munições de mesmo calibre, sendo uma deflagrada;

2,462 kg de maconha;

90 gramas de crack;

11 gramas de cocaina (36 buchas);

3 balanças de precisão;

Material pra embalagem;

2 aparelhos celulares;

1 caderno de anotações de contabilidade;

7 correntes de prata;

4 pulseiras de prata;

1 relógio de prata;

R$ 613,30, em notas e moedas.

As três pessoas detidas, drogas, armas, dinheiro e objetos apreendidos serão encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil.

Fonte e fotos: Polícia Militar / Grupo Guaratuba Notícias

