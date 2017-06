Road movie de bicicleta mostra ameaças aos pescadores do PR e SC

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

O modo de viver ameaçado das comunidades de pescadores artesanais Paraná e Santa Catarina é o tema do documentário “Entre o mar e o tempo”, dirigido por Vanderson Batista, o “Beija Flor”.

O “road movie” (filme de estrada) foi feito através de uma viagem de bicicleta em abril de 2015, com 10 dias de duração e mais de 420 quilômetros percorridos. Beija Flor saiu de Matinhos/PR e chegou à Itajaí/SC, retornando ao município de origem, indo em seguida para Vila do Maciel, na baía de Paranaguá, pertencente ao município de Pontal do Paraná.

O filme mostra condições atuais de vida das comunidades tradicionais de pescadores artesanais, que estão ameaçadas por um conjunto de fatores, como: a crise dos recursos pesqueiros, a perda do espaço costeiro e identidade, e o acesso a outras oportunidades econômicas, ocasionados pelo desenvolvimento econômico em geral e o da pesca industrial.

O documentário mostra as transformações que eles vivem e busca ser instrumento de mobilização social.

O curta-metragem é resultado de um projeto de aprendizagem na Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral , sob a direção do proponente Beija Flor, e codireção da professora Liliani Tiepolo.

No desenvolvimento da produção houve a parceira de uma terceira integrante, a estudante de Gestão Ambiental Ana Paula Lourenço.

Vanderson Batista, o Beija Flor, é aluno do curso de Gestão Ambiental da UFPR Litoral, e tem como bagagem cursos na área de cinema e fotografia, foi integrante da equipe Audiovisual, do Projeto LabMóvel.

Comente esta notícia