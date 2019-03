Morador de Morretes com febre amarela morre em Curitiba

Um morador de Morretes que contraiu a doença da febre amarela, morreu em um hospital de Curitiba nesta quarta-feira (6).

A causa da morte do paciente será divulgada nesta quinta-feira (7), no boletim da febre amarela da Secretaria de Saúde do Paraná. Se for confirmado, será o primeiro óbito causado pela doença no Paraná em 2019.

O homem, de 64 anos, residia na região do Candonga. Até a semana passada, foram confirmados seis de febre amarela no Estado: um em Curitiba, dois em Adrianópolis, um em Campina Grande do Sul, um em Morretes e um em Antonina.

Com informações da CBN Curitiba / William Bittar