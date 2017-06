Mutirões retiram mais de 10 toneladas de lixo

Dois eventos organizados em Guaratuba promoveram a retirada de lixo das praias d=e da baía.

No sábado (27), as ONG Surf Seguro e parceiros do mar reuniram voluntários e começou a limpeza a partir da Barra do Saí. Foram recolhidos cerca de 5 toneladas de resíduos apenas em Guaratuba.

Neste ano, a ação se estendeu para outros quatro estados: Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia e Ceará. No Paraná teve limpeza em Matinhos, Pontal do Paraná e na Ilha do Mel (Paranaguá).

No sábado seguinte, dia 3, outro grupo de voluntários percorreu as margens da baía de Guaratuba e também recolheu 5 toneladas de resíduos.

Fotos: Surf Seguro / Parceiros do Mar

