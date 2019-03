Dia da Mulher no Litoral terá Festival “Marielle Vive”

No próximo sábado, 9 de março, a partir das 15h, a praça Fernando Amaro, em Paranaguá, recebe o 1º Festival “Marielle Vive”, um encontro de diversos movimentos ligados à defesa da mulher. O objetivo é atrair um grande público feminino com música, performances e manifestações, para mostrar, discutir, protestar e pedir providências urgentes.

O Dia da Mulher, lembrado de forma especial desde 1910, tem sido uma oportunidade de registrar e trazer a importância e as reivindicações das mulheres na sociedade.

Na capital, Curitiba, as manifestações são na sexta-feira, 8, o dia todo. Já no Litoral, para contemplar um maior número de mulheres, o grupo organizador do evento, marcou para sábado dia 9, uma grande concentração no centro da maior cidade litorânea, Paranaguá.

O “1ºFestival Marielle Vive” é uma alusão ao primeiro ano da morte da vereadora carioca, brutalmente assassinada em 14 de março de 2018. Marielle, mulher negra, mãe, trabalhadora, moradora da periferia ficou conhecida pela sua luta contra as opressões e pelos direitos civis.

No Festival, apresentações de diversas e variadas bandas, serão intercaladas pela fala de mulheres, representantes de diversos segmentos da sociedade, levando as principais pautas do universo feminino. Denunciam a violência, a discriminação, mostrando os caminhos para que as mulheres busquem apoio e defesa, além de cobrar providências das autoridades.

As principais pautas que o grupo leva para o evento são: A Reforma da Previdência, Feminicídio e violência contra as mulheres no Litoral, Machismo, racismo e Lgbtfobia, Mulheres Indígenas e na área rural, Mulheres portadoras de deficiência e Mulheres Trabalhadoras.

As organizadoras fazem o pedido: “Convidamos você mulher, para estar no sábado na praça, estas lutas são uma questão de vida ou morte, de buscar uma sociedade mais justa com as mulheres ou manter esta onde a violência e a opressão fazem parte do nosso dia-a-dia”.

1º FESTIVAL MARIELLE VIVE

Quando? Sábado, 9 de março de 2019 a partir das 15 horas

Onde? Na Praça Fernando Amaro, centro de Paranaguá

O que vai ter? Apresentações, manifestação dos grupos organizadores sobre as pautas, show musical com bandas, performances, feira com artesanato indígena (Takuaty), Feira de produtos agroecológicos e da Reforma Agrária (verduras, frutas e processados), exposição Fernando e Iza.

Quem organiza? APP Paranaguá, Marcha Mundial das Mulheres Litoral, Rede de Mulheres Caiçaras, União Brasileira de Mulheres Litoral

Quem se apresenta? Bandas Taiobas Resiste e Araçá não é Goiaba, MC Thai, Dança Cigana, Camaleoas, Ana Paula, Drag Débora Black

Fonte: Giolete Babinski