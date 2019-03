Guaratuba tem corrida do Dia Internacional da Mulher no domingo

No domingo, 10 de março, acontece a II Corrida do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8.

A largada da corrida ocorrerá na Praia Central, às 8h. A corrida contará com percurso de 5 km (2 voltas no trajeto). Também haverá caminhada de 2 km.

Após o término da competição, haverá tendas de hidratação com frutas e água, aulão de Zumba e sorteio de brindes. Serão premiadas as 5 primeiras colocadas e as Top 15.

A realização do evento é da Prefeitura Municipal de Guaratuba, Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer.