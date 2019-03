Tartaruga-oliva é encontrada morta em Pontal do Paraná

Uma tartaruga-oliva fêmea foi encontrada morta na tarde da última quarta-feira (6), no balneário Guarapari, em Pontal do Paraná.

O animal tinha 65,5 de comprimento, o que indica se tratar de um adulto. A equipe técnica do LEC (Laboratório de Ecologia e Conservação) do Projeto de Monitoramento de Praias, foi acionada e levou o animal para realizar a necropsia a fim de descobrir a causa da morte.

As tartarugas-oliva (Lepidochelys olivacea ) vivem em mares tropicais e subtropicais, nos oceanos Atlântico Pacífico e Índico. No Atlântico, ocorrem na América do Sul e na costa oeste da África. Hoje ela é reconhecida como em perigo de extinção pelo Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Icmbio – 2018), principalmente devido a degradação do ecossstema marinho.