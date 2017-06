Mais um acidente na Estrada de Garuva termina em morte

Compartilhe no Twitter

Mais um acidente grave na Estrada de Garuva resultou em morte, no final da tarde desta segunda-feira (5).

João de Augustinho, de 56 anos, agente penitenciário no município de Barra Velha (SC) bateu de frente com seu veículo Ecosport em um caminhão, nas proximidades do “Morro da Bunda, na SC-417.

O caminhão tombou, mas o motorista não teve ferimentos graves. Agostinho morreu no local.

O tráfego intenso de veículos leves que se deslocam entre Joinville, Garuva, Itapoá e Guaratuba, somado ao crescente número de caminhões que trafegam para o Porto de Itapoá, aumentou o número de acidentes e de mortes na tradicional Estrada de Garuva, formadas pelas rodovias SC-417 e PR-412.

As péssimas condições de manutenção no trecho catarinense, cheia de buracos, aumenta exponencialmente o risco de acidentes e mortes.



Com informações, fotos e vídeo dos Bombeiros (SC) e redes sociais – de Olho na Notícia, Guaratuba Notícias, Facebook e colaboradores online

