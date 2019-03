Guarda-vidas fazem mais de 100 resgates no Carnaval; nenhuma morte, felizmente.

Os cinco dias de Carnaval foram de intenso trabalho aos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros nas praias devido a quantidade de banhistas no mar aproveitando o calor e o final da temporada de verão.

Foram 105 resgates no mar e mais de 13,5 mil orientações e advertências feitas a banhistas. O feriado terminou nesta quarta-feira (06/03) sem óbitos por afogamento.

De acordo com o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Gerson Gross, para atender a demanda, foram disponibilizados 89 postos de guarda-vidas e mais de 450 bombeiros militares, que já vinham atuando pela Operação Verão Paraná 2018/2019. O resultado foi a ausência de mortes por afogamento no mar durante o feriado.

O balanço deste Carnaval aponta o crescimento dos serviços preventivos de praia se comparado com o mesmo feriado do ano passado. As advertências, quando o guarda-vidas sinaliza ao banhista para não acessar área perigosa ou muito distante do Posto de Guarda-Vidas, cresceu 30,6% (de 3.27 subiu para 4.608). As orientações aumentaram 16,38% (de 7.853 para 9.140).

Os casos de água-viva neste Carnaval chegaram a 55 casos, ao passo que no mesmo feriado de 2018 houve 110 situações, ou seja, um crescimento de 50%.

Neste Carnaval não houve nenhum registo de morte por afogamento, tanto no mar como em rios e cachoeiras no Litoral, por outro lado, no mesmo feriado do ano anterior houve dois casos, ambos em cachoeira.