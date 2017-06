Descuido muda decisão no Paranaense de Surf

A abertura do Circuito Paranaense de Surf 2017, neste final de semana, na Praia Brava de Matinhos, ainda contou com sol que deixou o litoral nos dias seguintes e o mar em condições bem favoráveis.

Todas as 152 inscrições disponíveis nas 10 categorias do evento foram preenchidas por 114 atletas de 14 municípios. Além dos paranaenses, um grande número de atletas de Santa Catarina prestigiou o evento, sendo 22 surfistas de 8 cidades. Uma verdadeira invasão catarinense, que ficou ainda mais evidente com 3 representantes saindo campeões na Praia Brava.

O atual campeão catarinense Open, Ramiro Rubim venceu na Categoria Profissional. O surfista registrou ótimas performances, obtendo médias e somatórios entre os mais altos da competição, e levou para casa os R$1.500,00 de premiação oferecidos ao primeiro lugar da categoria máxima do evento.

O prêmio poderia ter ficado no Paraná, até porque Victor Valentim, da Ilha do Mel, esteve com as duas mãos no troféu até o último minuto da bateria decisiva. Vitinho dava show nas ondas da Praia Brava, aumentando seu somatório a cada onda surfada. Por infelicidade acabou sendo descuidado ao cometer uma interferência em Ramiro, quando este remava para uma onda de pouco potencial. Com a penalização, Victor caiu do primeiro para o quarto lugar, passando a vitória para as mãos do catarinense.

O experiente Alessandro Puga, de Paranaguá, foi o melhor paranaense da disputa, enquanto o jovem Fábio Martins, prata da casa matinhense de apenas 17 anos foi o melhor entre os atletas locais, ficando respectivamente em 2º e 3º lugar. Fabinho também marcou presença no pódio da categoria Junior, a qual finalizou na segunda colocação, atrás do também catarinense Guilherme Marques, de Balneário Camboriú.

Na Mirim, destaque para os atletas da Ilha do Mel, com uma dobradinha de Kainan Meira e Lucas Boni nas duas primeiras posições. Já na Iniciantes o guaratubano Lucas Catapam registrou sua primeira vitória em um evento do Circuito Paranaense, marcando uma renovação do Surf de formação guaratubano. Nas categorias Infantis, Noah Machado, de Balneário Piçarras, venceu entre os garotos, enquanto a matinhense Gabrielly Vasque venceu entre as meninas.

Os colecionadores de troféus Andressa Carvalho, Marcio da Veiga e Ítalo Conceição, atuais campeões das categorias Feminino Open, Master e Curitiba, mostraram que continuam em plena forma e defenderam seus títulos com louvor. Já na Universitário, a honra coube ao experiente Raphael Feliz, que levou para casa, em Pontal do Paraná, uma vitória que não obtinha desde 2014, quando conquistou o título da Categoria Curitiba.

A próxima etapa do Circuito Paranaense de Surf está prevista para julho. Mais uma vez o comando será da Organização Centralizadora de Esportes Aquáticos de Matinhos (Oceam), com os patrocínios da 30 Pés e Prefeitura Municipal de Matinhos e supervisão da Federação Paranaense de Surf.

1ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf PRO/AM 2017

3 e 4 de junho de 2017

Local: Praia Brava de Matinhos

Categorias: PRO/AM, Junior (Sub-18), Mirim (Sub-16), Iniciantes (Sub-14, Infantil (Sub-12), Feminino Open, Feminino Infantil (Sub-12), Master, Curitiba, Universitário.

Realização: Oceam – Organização Centralizadora de Esportes Aquáticos de Matinhos

Supervisão: Federação Paranaense de Surf

Imagens: © Vinicius Araujo/ Mágica Surf

RESULTADOS:

Categoria Profissional:

1º Lugar: Ramiro Rubim (Florianópolis)

2º Lugar: Alessandro Puga (Paranaguá)

3º Lugar: Fabio Martins (Matinhos)

4º Lugar: Victor Valentim (Ilha do Mel)

Categoria Junior (Sub-18):

1º Lugar: Guilherme Marques (Baln. Camboriú)

2º Lugar: Fabio Martins (Matinhos)

3º Lugar: Lucas Boni (Ilha do Mel)

4º Lugar: David Soares (Navegantes)

Categoria Mirim (Sub-16):

1º Lugar: Kainan Meira (Ilha do Mel)

2º Lugar: Lucas Boni (Ilha do Mel)

3º Lugar: Lucas Catapam (Guaratuba)

4º Lugar: Guilherme Marques (Baln. Camboriú)

Categoria Iniciante (Sub-14):

1º Lugar: Lucas Catapam (Guaratuba)

2º Lugar: Kainan Meira (Ilha do Mel)

3º Lugar: Heitor Mueller (São Francisco do Sul)

4º Lugar: Noah Machado (Baln. Piçarras)

Categoria Infantil (Sub-12) – Masculino:

1º Lugar: Noah Machado (Baln. Piçarras)

2º Lugar: Antonio Vitorino (Baln. Camboriú)

3º Lugar: Anuar Chiah (Matinhos)

4º Lugar: Lucas Cainan (Ilha do Mel)

Categoria Infantil (Sub-12) – Feminino:

1º Lugar: Gabrielly Vasque (Matinhos)

2º Lugar: Clara Chaves (Matinhos)

3º Lugar: Luara Mandelli (Matinhos)

4º Lugar: Maria Julia (Matinhos)

5º Lugar: Julie Arissa (Itapoá)

Categoria Feminino (Open):

1º Lugar: Andressa Carvalho (Matinhos)

2º Lugar: Caroline Michely (Guaratuba)

3º Lugar: Sibele Muniz (Pontal do Paraná)

4º Lugar: Gabriela Chiocca (Curitiba)

Categoria Master:

1º Lugar: Marcio da Veiga (Pontal do Paraná)

2º Lugar: Renato Trogue (Matinhos)

3º Lugar: Oziel de Souza (Guaratuba)

4º Lugar: Luiz Soares (Pontal do Paraná)

Categoria Curitiba:

1º Lugar: Ítalo Conceição

2º Lugar: João Campelo

3º Lugar: Ian Conceição

4º Lugar: Pietro Gradowski

Categoria Universitário:

1º Lugar: Raphael Feliz (Pontal do Paraná)

2º Lugar: Ian Conceição (Curitiba)

3º Lugar: Luiz Soares (Pontal do Paraná)

4º Lugar: Thiago Trevisan (Curitiba)

Comente esta notícia