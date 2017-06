Litoral ganha 4,65 mil hectares de proteção

O Litoral do Paraná ganha 4,65 mil hectares de proteção da Mata Atlântica com a criação do Parque Estadual do Palmito e a ampliação da Estação Ecológica Guaraguaçu.

O parque estadual estava na categoria de floresta, pela qual é permitido o uso sustentável – ou seja, é possível conciliar a conservação do meio ambiente com o uso de recursos naturais existentes. Com a mudança para parque estadual, a unidade se torna área de proteção integral, sendo permitido, apenas, o uso indireto dos seus recursos naturais, como em pesquisas científicas e no turismo ecológico, por exemplo.

O decreto assinado nesta segunda-feira (5), pelo governador Beto Richa também ampliou em 1,26 mil hectares a área de conservação da unidade, que passa de 518 hectares para um 1,78 mil hectares.

Guaraguaçu – A Estação Ecológica de Guaraguaçu teve sua área de conservação ampliada 1,34 mil 4,73 mil hectares. O ganho é de 3.39 mil hectares. A unidade foi criada em 1992 e protege florestas de terras baixas, de restingas, manguezais e áreas com a árvore caxeta – espécie típica da faixa litorânea. O principal objetivo das estações ecológicas é a preservação da natureza, aliada à realização de pesquisas científicas. Por isso, o local não é aberto para visitação ao público, apenas para pesquisas e projetos educacionais previamente autorizados pelo IAP.

ICMS Ecológico – Com a ampliação da proteção ambiental do Parque Estadual do Palmito e aumento da Estação Ecológica Guaraguaçu, decretados pelo governador Beto Richa nesta segunda-feira (05.06), Paranaguá terá uma elevação na arrecadação do ICMS Ecológico – pelo qual o Governo do Estado remunera os municípios que possuem áreas de mata nativa ou de manancial protegidas por lei e bem preservadas.

A estimativa é que Paranaguá receba um incremento de R$ 1,4 milhão do benefício no ano que vem. O cálculo é baseado nas estimativas de arrecadação do tributo em 2017.

