Adolescente atropela criança e não presta socorro em Pontal do Paraná

Um adolescente de 16 anos atropelou uma criança de 6 anos, no final da tarde de segunda-feira, em Pontal do Paraná.

O acidente aconteceu por volta das 17h, na venida Atlântica, no balneário de Ipanema.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor da motocicleta não parou para prestar socorro a vítima. Depois de ser atendida no local por uma equipe do Siate, a criança foi encaminhada para o Hospital de Praia de Leste. Com informações repassadas por testemunhas, policiais militares conseguiram localizar a motocicleta envolvida no atropelamento.

Segundo o condutor, a criança estava atrás de um veículo e teria saído correndo na direção da avenida, não tendo como evitar o choque. O menor, a motocicleta, uma Yamaha, modelo YBR, de cor vermelha, foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil

Com informações da Comunicação Social do 9º BPM divulgadas na Rádio Ilha do Mel – foto da chamada é apenas ilustrativa do modelo e cor da moto – não é o veículo do acidente

