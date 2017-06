Suposto ladrão de celular postou foto no Whatsapp da vítima

Após ter o celular roubado e ter sido baleado, um rapaz foi surpreendido com a foto do possível autor em sua conta de WhatsApp.

O crime ocorreu em abril do ano passado e está sendo investigado pela 1.ª Subdivisão Policial de Paranaguá, que nesta sexta-feira (2), divulgou a imagem do provável assaltante.

De acordo com o delegado Nilson Santos Diniz, adjunto da 1.ª Subdivisão Policial de Paranaguá, com a divulgação da foto, a polícia espera identificar o suspeito, para que ele possa responder pelos crimes que praticou. “Esse é um dos crimes que ainda se encontram sem solução de apuração. Este indivíduo, de posse de uma arma de fogo, roubou dois telefones celulares e tão logo foi atendido na sua exigência realizou um disparo de arma de fogo, atingindo uma das duas vítimas pelas costas. Isso foi encarado aqui na delegacia, como um roubo em concurso com uma tentativa de homicídio”, disse

O delegado informou que deste então, o caso está sob investigação da Seção de Repressão a Crimes Violentos da 1.ª SDP, mas até o momento o homem que aparece na imagem ainda não foi identificado. “Logo após a prática deste crime, este indivíduo usou a conta de WhatsApp da vítima, com sua fotografia pessoal. Foi com base nisso que foi obtida a fotografia dele, o qual foi reconhecido pelas vítimas. Mas, embora diversas diligências já realizadas, até o presente momento não conseguimos obter a identificação desta pessoa”, ressaltou.

Diniz informa que, quem tiver qualquer informação que possa levar ao suspeito, que entre em contato com a delegacia de Paranaguá por meio do telefone 197 de denúncias anônimas, ou através do número 3420-3600 e até pelo serviço de Narcodenúncia 181.

“Quem tiver informações, que nos passe, porque, possivelmente, esta pessoa continua praticando outros crimes e é importante que realizemos logo a responsabilização deste autor”, concluiu.

O assalto

O crime ocorreu na madrugada do dia 27 de abril do ano passado, quando a vítima, um rapaz, na época com 21 anos, foi assaltado quando caminhava com a namorada, na avenida Belmiro Sebastião Marques, Vila Divineia.

Conforme a ocorrência, por volta das 2h40, o rapaz estava andando em direção ao conjunto Ilha das Palmas, na companhia da namorada, quando um indivíduo se aproximou em uma bicicleta e anunciou o assalto mostrando uma arma de fogo.

O assaltante tomou os celulares das vítimas e em seguida mandou que continuassem andando, mas na sequência efetuou um disparo, que atingiu as costas do rapaz. A moça não se feriu e parou um carro que passava pelo local para socorrer o namorado, o qual foi levado para a emergência do Hospital Regional do Litoral, e ainda hoje se encontrava com o projétil alojado em seu corpo.

O outro celular roubado, a Polícia Civil localizou depois de ter sido comercializado na cidade de Pontal do Paraná.

Fonte: Folha do Litoral

Comente esta notícia