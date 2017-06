Inscrições abertas para cursos técnicos

As inscrições para os cursos técnicos em nível médio ofertados pela Secretaria de Estado da Educação iniciaram no dia 1º e vão até 16 de junho. No Litoral há vagas em Paranaguá (cinco cursos) e Antonina (um).

O período de pré-classificação acontece entre dias 19 e 22 deste mês e as aulas iniciam em 26 de julho. Os cadastros devem ser feitos nas próprias escolas que ofertam os cursos. Nos Centros Estaduais de Educação Profissional.

No ato da matrícula, os candidatos devem apresentar a ficha de inscrição (em anexo) preenchida, RG e CPF (cópia e original), histórico escolar (original e cópia) ou declaração de conclusão de curso, declaração emitida pela instituição para aluno bolsista, além do comprovante de renda familiar.

A Secretaria da Educação oferta gratuitamente cerca de 50 cursos técnicos profissionalizantes, em 351 estabelecimentos de ensino, em 184 cidades.

Os cursos na rede estadual estão disponíveis em diferentes modalidades. Nesta etapa, as matrículas são para as modalidades subsequente (para quem já concluiu o ensino médio), e para a Educação de Jovens e Adultos (Proeja), para alunos com idade igual ou superior a 18 anos, que estudam as disciplinas técnicas aliadas às disciplinas da base nacional comum, concluindo assim os ensinos técnico e médio ao mesmo tempo.

O Núcleo Regional de Educação oferta os seguintes cursos: PARANAGUÁ COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO Curso Técnico em Administração Duração: 1 ano e 6 meses Curso Técnico em Logística Duração: 1 ano COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO GOMES VEIGA Curso Técnico em Comércio Exterior Duração: 1 ano INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA Curso Técnico em Recursos Humanos Duração: 1 ano Curso Técnico em Vendas Duração: 1 ano ANTONINA CEEP DR BRASILIO MACHADO Curso Técnico em Segurança do Trabalho Duração: 1 ano e 6 meses

