Adolescente apreendido no domingo é flagrado com meio quilo de crack

Adolescente que foi apreendido no domingo (4), em Guaratuba, com mais de 600 pedras de crack foi flagrado nesta quarta-feira (7) com quase meio quilo da droga.

Por volta das 20h30 de domingo, o rapaz, de 16 anos, estava junto com três maiores e outro menor em uma “biqueira” (ponto de venda de droga) na rua Quatiguá, no bairro do Cohapar II, no trecho conhecido por “Faixa de Gaza”. Com eles foram encontradas 613 pedras de crack, maconha, cocaína e dinheiro. A droga e os detidos foram encaminhados pela Polícia Militar à Delegacia da Polícia Civil.

O flagrante do menos, na manhã desta terça-feira também foi feito por policiais militares. A PM está mantendo desde o final de semena quatro veículo da Rotam (Ronda Tático Motorizada) para policiamento ostensivo e ações na cidade.

Com informações da Polícia Militar de Guaratuba / Grupo Guaratuba Notícias

