Vereadores de Garuva organizam bloqueio da SC-417

Vereadores de Garuva organizam um protesto com bloqueio da rodovia SC-417. Segundo fontes, até a data já foi escolhida: 22 de junho.

A má conservação da rodovia tem sido a causa de diversos acidentes nos últimos meses.

Durante a última sessão da Câmara, na segunda-feira (5), os vereadores foram informados de mais um acidente fatal, quando um motorista morreu a se chocar de frente com um caminhão.

Diante da comoção, discutiu-se fazer um bloqueio que dure o tempo necessário para sensibilizar o governo de Santa Catarina que é o responsável pela manutenção da rodovia. A prefeitura e moradores de Garuva promovem diversas operações de tapa-buraco que funcionam como paliativo.

Os vereadores também discutiram que a interdição deve acontecer em uma dia útil para afetar o tráfego de caminhão do Porto de Itapoá que, segundo eles, tem, através de sua diretoria mais influencia sobre o governador Raimundo Colombo do que as autoridades do Município.

A intenção dos vereadores da cidade catarinense é mobilizar autoridades e moradores de Itapoá (SC) e Guaratuba (PR) para aderirem ao protesto.

