Esconder-se da Justiça nas praias acaba sendo péssimo negócio

Esconder-se da Justiça nas praias do Paraná não é um negócio tão bom quanto parece. O número de pessoas com mandado de prisão descobertas na região tem sido bastante expressivo. A maioria é pega cometendo outro delito, na companhia de criminosos ou na cena de algum crime.

Mas alguns foragidos são presos apenas por se comportarem como tais. Foi o caso de um homem avistado por uma das equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), que estão fazendo policiamento em Guaratuba desde a semana passada.

Por volta das 16h40 da terça-feira (6), os policiais faziam patrulhamento de rotina na avenida Curitiba quando viram um homem “em atitude suspeita”. “Ao perceber a presença dos militares, repentinamente mudou de direção, fato esse que chamou atenção”, informa o boletim da PM.

O suspeito foi revistado mas “nada de ilícito foi encontrado”. Ele identificou-se como Paulo Araújo de Souza e os policias foram conferir no sistema da Secretaria de Estado de Segurança Pública: “foi constatado que o nome informado pelo abordado não existia”, afirma a PM.

“Bem experimente e com bastante casos parecidos, os policiais deslocaram até a casa do abordado”. Acabaram descobrindo que se tratava de Romero Melo Nepomuceno, de 26 anos, morador em Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais. Contra ele constava um mandado de prisão em aberto expedido pela 1° Vara de Execuções Penais de Curitiba.

Romero encerrou a sua temporada encaminhado para a Polícia Civil, “para as devidas providências”.

Com informações do site Cidadão em Ação – Texto final: Correio do Litoral

