Sultec Consultoria e Assessoria Ambiental torna público que irá requer ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Licença Prévia para Praia do Atlântico Empreendimentos Imobiliários LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada ao CNPJ: 27.996.676/0001-33, para abertura de loteamento a ser implantado no Balneário de Praia de Leste, Município de Pontal do Paraná / PR.