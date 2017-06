Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A manhã desta sexta-feira (9) começou com acidente e interdição na BR-376, na altura do município de Guaratuba, na Serra do Mar.

Por volta das 6h, um caminhão “ficou sem ferio”, segundo a Polícia Rodoviária Federal e bateu em outros dois. Não houve feridos.

Por volta das 9h, o bloqueio era parcial no sentido sul ainda era parcial e o tráfego lento chegava o alto da sera, em São José dos Pinhais.

Comente esta notícia