Caminhões cruzam a Serra com problemas nos freios e alta velocidade

Muitos caminhões que trafegam nas estradas que dão acesso ao Litoral do Paraná estão sem condições de segurança e com velocidades acima do permitido.

Nesta quinta-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez mais uma blitz na BR-277 e fiscalizou 85 caminhões. Em 21 deles foram encontradas irregularidades. Dois foram recolhidos e no total foram lavrados 52 autos de infração.

Problemas de freios na BR-376

Na última Operação Serra Segura realizada na BR-376, na próximo ao limite entre Tijucas do Sul e Guaratuba, de um total de 65 caminhões fiscalizados, 30 foram autuados por diversas irregularidades.

Foram constatados problemas no sistema de frenagem de 22 caminhões, o equivalente a um terço do total. Os documentos desses veículos foram retidos e só serão devolvidos quando as irregularidades forem sanadas.

Velocidade acima da permitida

Os aparelhos portáteis da PRF registraram caminhões trafegando a velocidades superiores a 100 km/h em trechos onde os limites máximos para veículos pesados são de 80 ou 60 km/h.

Mais de 300 imagens de veículos pesados acima da velocidade foram registradas pela PRF em um intervalo de apenas quatro horas. De um total de 35 caminhões abordados na Unidade Operacional Alto da Serra, nove apresentaram problemas mecânicos. O número equivale a 25,7% dos veículos fiscalizados.

A maioria dos problemas detectados estavam nos sistemas de freios, nos pneus e na suspensão dos caminhões. Os veículos tiveram os documentos retidos para que os motoristas ou proprietários providenciem a sua regularização.

Caminhões & mortes

O trecho da BR-376 na Serra do Mar tem 19 quilômetros de extensão. Nesse intervalo, que abrange os municípios de Tijucas do Sul e de Guaratuba, entre os quilômetros 656 e 675 da rodovia, há uma redução de altitude de aproximadamente 710 metros.

Apenas nesse trecho, dez pessoas morreram em 2015, sete delas em acidentes que envolveram caminhões.

Com informações da PRF – Edição: Correio do Litoral

