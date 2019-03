Marinha fez 189 notificações na Operação Verão

Neste verão, Capitania dos Portos do Paraná realizou 189 notificações e apreendeu quatro embarcações. O balanço da Operação Verão da Marinha, entre 21 de dezembro de 2018 e 10 de março, mostra que foram feitas 3.058 abordagens nos 65 municípios de jurisdição, que abrangem o Litoral e a Região Leste do Paraná.

Pela primeira vez três anos, não houve morte relacionada a navegação. Em 2015/2016 e 2017/2018 houve uma morte em cada período, e em 2016/2017 aconteceram três mortes.

O foco do trabalho da Inspeção Naval realizado pelos militares da Marinha do Brasil é com a segurança da navegação, com a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica a partir de embarcações. Para isto, nas abordagens são prestadas orientações aos condutores e são expedidas notificações em caso de irregularidades.

Além da Inspeção Naval com a fiscalização de documentos e itens de salvatagem como coletes e boias, o trabalho da CPPR envolveu a realização de quatro palestras para cerca de 160 pessoas sobre o tema segurança da navegação.

No período, foram realizadas ainda ações específicas como a Operação Travessia Segura, no mês de janeiro, com o aumento de 24% na quantidade de inspeções a embarcações de transporte de passageiros e turismo náutico.

Ao todo, 373 abordagens foram realizadas pelas equipes de Inspeção Naval da CPPR a barcos que realizam o transporte de pessoas nas cidades de Guaratuba, Pontal do Paraná e Paranaguá. No Carnaval, a CPPR e a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) realizaram em conjunto a Operação “Maré Seca” com o intuito de coibir o consumo de bebida alcoólica por condutores de embarcações.

Foram realizadas 125 abordagens a barcos de transporte de passageiros, lanchas de esporte e recreio, embarcações de pesca e motos aquáticas. Em 17 casos, os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia com uso de etilômetros. Todos deram negativo para o consumo de bebida alcoólica.

A área de jurisdição da CPPR engloba 65 municípios situados no Litoral e na região Leste do Paraná, atuando nos pontos de maior concentração de embarcações no mar e nos rios.

Entre os principais locais de atuação destacam-se a Baía de Paranaguá (rio Itiberê, Porto de Antonina, Porto de Paranaguá, Guaraqueçaba, ilha de Superagui e ilha do Mel); baía de Guaratuba; Pontal do Paraná; Matinhos; Região Metropolitana de Curitiba (represas de Guaricana, Vossoroca e Capivari); São Mateus do Sul (rio Iguaçu); e a região de Ponta Grossa (rio Tibagi).