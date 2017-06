Ambulantes de Pontal devem reciclar 100 toneladas de coco

Aliar a consciência ambiental à geração de emprego e renda é o objetivo principal do Nossa Praia Mais Limpa e Sustentável. O projeto de extensão da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) será realizado por meio do Campus de Paranaguá e foi lançado nesta semana para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

O projeto vai atender os cerca de 600 membros da Associação dos Vendedores Ambulantes de Pontal do Paraná (Avapar) e terá como base o trabalho a partir dos resíduos de coco verde dispensados no município. Estão previstas ações de conscientização, a coleta da casca do coco, a capacitação dos associados e a transformação do material em diferentes produtos.

O coordenador do projeto, professor Sebastião Cavalcanti Neto, destaca que os associados da Avapar poderão transformar as cascas consumidas na temporada de verão em substrato agrícola, fibra para confecção de substituto do xaxim e outros produtos ecologicamente corretos. “A expectativa é de que o projeto crie uma nova fonte de renda para as famílias dos ambulantes fora da temporada”, destaca.

Financiado por meio do programa Universidade Sem Fronteiras, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o projeto terá recurso para aquisição do maquinário para auxiliar no processo de trituração da casca do coco e para o pagamento de bolsa aos acadêmicos e profissionais recém-formados que vão supervisionar as atividades.

O coordenador salienta que além dos benefícios sociais e econômicos, o aproveitamento da casca também ocasionará impactos positivos para o meio ambiente. De acordo com ele, a estimativa é de que, por ano, 100 toneladas de resíduos da fruta deixarão de ser encaminhadas ao aterro sanitário de Pontal do Paraná, o que aumentará a vida útil do espaço. “A água representa apenas de 20% a 25% do peso total do coco e a casca pode demorar até oito anos para se decompor. Um copo de 250 ml de água de coco gera mais de um quilo de lixo”.

Avapar – A Associação dos Vendedores Ambulantes de Pontal do Paraná completa 20 anos de fundação em outubro deste ano. A entidade foi criada para garantir o direito dos cidadãos do município de exercer a atividade de ambulante durante o período da temporada de verão, que na maioria das vezes é a única fonte de renda dos moradores de Pontal do Paraná. Na Avapar são feitos os cadastros dos sócios, divididas as atividades e organizadas as regiões de atuação dos vendedores.

Fonte: Unespar / Cássio Henrique Ceniz

