Receita faz leilão de mercadorias apreendidas em Paranaguá

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A Receita Federal realiza, nesta quarta-feira (21), leilão eletrônico de mercadorias apreendidas no Porto de Paranaguá, com lances mínimos entre R$ 400,00 e R$ 600.000,000.

Parte dos lotes 109 encontra-se armazenados na TCP – empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá.

Entre os produtos estão bebidas (centenas de champanhes legítimas), milhares de óculos de natação, poltronas, camisas, peças para decoração, folhas de folhas de vidro, pneus, filmes de poliéster, artefatos para construção, itens de plástico e luminárias, entre outros.

O leilão é aberto para a participação de pessoas físicas e jurídicas, que já podem apresentar propostas para a compra dos produtos até o dia 20 de junho, às 18 horas. O modelo de leilão eletrônico permite a participação de interessados de todo o país, sem que seja necessária a presença física para arrematar os lotes.

A lista completa das mercadorias e o manual para participação no leilão estão disponíveis no endereço eletrônico http://www25.receita.fazenda.gov.br, clicando em Porto de Paranaguá.

Os interessados devem registrar antecipadamente as suas propostas no Sistema de Leilão Eletrônico (SLE) no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Receita na Internet. O leilão será aberto na quarta-feira (21), a partir das 14h.

Comente esta notícia