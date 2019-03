Guaratubano disputa Brasileiro de Rally Cross

O piloto guaratubano José Augusto Bassetto volta mais competitivo ao Brasileiro de Rally Cross Country . “Estou com boas expectativas para esse ano. Comecei no Rally Baja em 2018, e só competi em duas etapas – Conceição do Mato Dentro (MG) e Botucatu (SP) –, mas foi o suficiente para me apaixonar pelo esporte. Este ano irei para a competição com um veículo novo e completamente diferente do ano passado, mas ele está muito bem ajustado. Como digo: fé em Deus e ‘pé no porão’”, completou.

Começa neste final de semana (15 a 17 de março) mais uma temporada dos campeonatos Brasileiro de Rally Cross Country (CBA), Brasileiro de Rally Baja (CBM) e Mineiro de Rally. O 2º Rally Minas Brasil – organizado pela Rallymakers – será realizado na cidade de Patos de Minas (MG) e, até o momento, conta com mais de 100 veículos inscritos entre motos, quadriciclos, UTVs e carros.

A segunda edição do Rally Minas Brasil terá cerca de 400 quilômetros totais, em uma disputa de dois dias – o trecho cronometrado terá aproximadamente 300 quilômetros e adentrará o município vizinho de Presidente Olegário (MG), passando pelas regiões de Tiririca, do Facão, da Bananeira, do Pé do Morro, do Cruzeiro da Prata, de Boa Vista, do Piçarrão, de Vargem Grande e da Lobeira.

Fonte: Liberdade de Ideias – foto: Doni Castilho