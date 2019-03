Duas pessoas morrem em acidente na Alexandra-Matinhos

Foto: Comunica Matinhos

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente na estrada Alexandra-Matinhos (PR-508), em Matinhos.

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, em uma curva no km 23. Um do um dos carros tentava entrar na estrada ao sair de uma via de acesso. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um carro saiu de um acesso e bateu e outro que vinha na rodovia.

Havia quatro pessoas em cada um dos carros e todos foram levados para hospitais de Matinhos e Paranaguá.