Joaquim perde no vôlei e Gabriel domina atletismo

O Colégio Estadual Rocha Pombo, de Morretes, estreou com vitória no torneio de vôlei masculino da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, em Matinhos.

Jogando na tarde deste sábado na Arena Vicente Gurski, o time morretense venceu o C.E. Joaquim Mafra, de Guaratuba, por 2 a 0, parciais de 25/8 e 25/18. A partida foi válida pela Divisão B (até 14 anos).

Também pelo B, mas no feminino, o C.E. Gabriel de Lara, de Matinhos, derrotou o Joaquim Mafra, de Guaratuba por 2 a 0, parciais de 25/15 e 25/18.

Na partida mais disputada da tarde, as meninas do Rocha Pombo ganharam de virada do Joaquim Mafra por 2 a 1, com parciais de 23/25, 25/6 e 15/5. O jogo foi válido pela Divisão A (até 17 anos). A rodada deste domingo sai da Arena Vicente Gurski vai para o ginásio do Sesc.

“Reis e rainhas da praia”

O atletismo definiu os campeões no torneio realizado neste sábado, em Matinhos. A competição foi realizada na orla da Praia Brava, em Caiobá. O Colégio Estadual Gabriel de Lara dominou a modalidade vencendo o masculino e o feminino. Os 2 primeiros colocados de cada prova estão classificados para a macro no próximo mês em Paranaguá.

A classificação final no masculino foi a seguinte:

1º Gabriel de Lara, de Matinhos, com 86 pontos;

2º Rocha Pombo, de Morretes, com 71;

3º Mobi Dick, de Paranaguá, com 48;

4º Althair Gonçalves, de Antonina com 39;

5º Hiran Rolim Lamas, de Antonina com 33;

6º Maria Helena, de Pontal do Paraná com 23;

7º Moyses Lupion, de Antonina, com14;

8º Zilda Arns, de Guaratuba, com 12.

No feminino:

1º Gabriel de Lara, de Matinhos, 34;

2º Mobi Dick, de Paranaguá, Maria Helena, de Pontal do Paraná e Moyses Lupion, de Antonina, 28 – empatados.

Handebol

De vermelho e preto, as meninas do C.E. Lúcia Helena, de Pontal do Paraná, que venceram a equipe do C.E. Moyses Lupion, de Antonina, por 9 a 5, na manhã deste sábado na Arena Vicente Gurski.

Jairo Gomes/COM/SEET

