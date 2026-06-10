19ª Semana do Meio Ambiente de Paranaguá abre programação com foco em educação e reciclagem

Publicidade

Evento reúne mais de 50 instituições na Arena Albertina Salmon e reforça o compromisso de Paranaguá com a preservação ambiental e a participação da comunidade

Publicidade

Fotos: Silvia Costa e Moyses Zanardo

A Prefeitura de Paranaguá deu início nesta segunda-feira (8), à 19ª Semana Municipal do Meio Ambiente, na Arena Albertina Salmon. Com o tema “Transformar Resíduos em Recursos é Compromisso com o Futuro”, a programação reúne instituições públicas e privadas, estudantes, educadores, empresas e a comunidade em torno de um objetivo comum: ampliar a conscientização ambiental e fortalecer práticas sustentáveis no município.

A abertura contou com as boas-vindas da vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca (Semmadesp), Márcio Vega. O evento também foi marcado por uma apresentação especial da Filarmônica Antoninense, que há mais de cinco décadas leva música e cultura ao Litoral paranaense, além da participação das crianças da Escola Municipal de Educação Especial Eva Tereza Amarante Cavani.

Secretários municipais, autoridades, expositores, servidores públicos, professores, estudantes, representantes da imprensa e moradores prestigiaram o início da feira, que segue até o dia 11 de junho, com entrada gratuita e programação aberta à população.

Promovida pela Prefeitura de Paranaguá, a iniciativa reúne mais de 50 instituições que apresentam projetos, experiências e soluções voltadas à preservação ambiental, à gestão adequada de resíduos e ao desenvolvimento sustentável.

Marcio Vega e Fabiana Parro

Para a vice-prefeita Fabiana Parro, a preservação ambiental deve caminhar junto com o crescimento da cidade. “Quando a gente pensa no crescimento de Paranaguá, não pode deixar de lado o meio ambiente e a atenção à nossa natureza. Temos uma cidade rica e um patrimônio ambiental muito diverso. A educação ambiental é fundamental para que nossas crianças e jovens compreendam desde cedo a importância de preservar aquilo que faz parte da nossa identidade e do nosso futuro”, destacou.

O secretário Márcio Vega ressaltou que a feira foi planejada para aproximar conhecimento, responsabilidade ambiental e participação comunitária. “Tem muita diversão para as crianças, mas também muita educação ambiental, que é o principal foco. Queremos mostrar que a separação correta dos resíduos pode gerar oportunidades, renda e benefícios para toda a sociedade. A Prefeitura faz sua parte na coleta e destinação adequada, mas cada cidadão tem um papel essencial para manter a cidade limpa e proteger o meio ambiente”, afirmou.

Filarmônica Antoninense

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins