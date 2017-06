Unespar reforça apelo pela universidade pública e transporte de alunos

O vice-reitor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), professor Sydnei Kempa, reforçou o apelo pela necessidade de apoio do poder público e da sociedade da região litorânea para enfrentar a crise que atinge o ensino superior público no Paraná devido aos cortes promovidos pelo governador Beto Richa.

Professor do Campus Paranaguá, Kempa participou, na quinta-feira (8), da reunião da Associação dos Municípios do Litoral Paranaense (Amlipa), no Sesc Caiobá, em Matinhos. “A Unespar precisa do engajamento da sociedade na defesa da universidade pública e gratuita. Sem a instituição, a maioria dos alunos não teria condições de frequentar um curso de nível superior”, apontou.

Reforçando o que foi dito na plenária realizada no último dia 31, foram apresentados diversos dados sobre a Unespar e o campus Paranaguá. Entre as demandas, Kempa destacou a questão do transporte estudantil e a necessidade de um terreno para a construção de um novo campus. Falou sobre projetos de pesquisa e de extensão que beneficiam os grupos que estão expostos a condições vulneráveis no Litoral e pontuou as dificuldades que as universidades públicas estão enfrentando.

O transporte estudantil foi apontado como um problema comum a todos os estudantes de ensino superior da região, inclusive, da UFPR Litoral. Com isso, definiu-se pela criação de um grupo de trabalho que reunirá as duas universidades e representantes da associação dos municípios para encontrar uma solução.

Presenças – Entre as autoridades do litoral presentes estavam os prefeitos Marcelo Elias Roque (Paranaguá), Roberto Justus (Guaratuba), Ruy Hauer (Matinhos), Marcos “Casquinha” (Pontal do Paraná), Zé Paulo Vieira (Antonina) e Abelardo Sarubi (Guaraqueçaba – interino).

Os representantes da Unespar foram a vice-diretora do campus, professora Danielle Marafon; o diretor do Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da Educação, professor Moacir Dalla Palma; o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, professor Sebastião Cavalcanti Neto; a coordenadora do colegiado de Letras, professora Ivone Ceccato; os professores Adilson Anacleto e Antônio Alpendre da Silva e o agente universitário Marcus Paulo Madaloso.

Com informações e foto da Unespar / Cássio Henrique Ceniz – Edição: Correio do Litoral

Comente esta notícia