Acompanhe mais resultados dos JEPs do Litoral

O handebol masculino A (até 17 anos) definiu o primeiro campeão da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná em Matinhos.

Foi no masculino com a vaga ficando com o Colégio Novo Espaço, de Guaratuba. Na manhã deste domingo, na Arena Vicente Gurski, o time guaratubano venceu o Moyses Lupion, de Antonina, por 32 a 16 e se garantiu para a macrorregional, no mês de julho, em Paranaguá.

Basquete – No basquete masculino A (de 15 a 17 anos) a campeão foi a equipe do Colégio Estadual Sully Vieira Vilarinho, de Pontal do Paraná. A vaga para macrorregional veio com a segunda vitória sobre o Colégio Estadual 29 de Abril, de Guaratuba, por 29 a 16. No intervalo já ganhava por 16 a 1.

Futsal – O Colégio Estadual Gabriel de Lara, de Matinhos, fechou com uma goleada de 10 a 1 sobre o C.E. Maria Helena Luciano, de Pontal do Paraná. No total foram marcados 41 gols nas 6 partidas disputadas torneio de futsal masculino A (até 17 anos) da fase regional.

Na outra partida da divisão A, o C.E. Joaquim Mafra, de Guaratuba, derrotou o C.E. Moyses Lupion, de Antonina, por 7 a 3.

Outra goleada neste domingo foi no masculino da divisão B (até 14 anos). O Joaquim Mafra venceu o Moises Lupion. O Gabriel de Lara ganhou do C.E. Hélio Antôniode Souza, de Pontal do Paraná por 2 a 1.

No feminino A, o destaque para a goleada do Maria Helena, de Pontal do Paraná, que derrotou o C.E. Zilda Arns, de Guaratuba, por 10 a 5. Na outra partida da A, o Moyses Lupion passou pelo Gabriel de Lara, de Matinhos.

Vôlei – O Colégio Estadual Rocha Pombo, de Morretes, está fazendo bonito no torneio de vôlei da fase regional. Neste domingo, no ginásio de esportes do Sesc, o time morretense grantiu vaga para a macro em Paranaguá no próximo mês, ao faturar as divisões A (até 17 anos) e B (até 15) no masculino.

O título da B foi no início da tarde com novo vitória do Rocha Pombo desta feita sobre o Gabriel de Lara, por 2 a 1. As parciais foram 23/25, 25/6 e 15/5.

A rodada do vôlei teve duas partidas pelo feminino. Na divisão B, o Gabriel de Lara ganhou do Joaquim Mafra, de Guaratuba por 2 a 0, parciais de 26/24 25/23. Na Divisão A, o C.E. Sertãozinho, de Matinhos, ganhou do Joaquim Mafra por 2 a 0, parciais de 25/21 e 25/19.

