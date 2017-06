Guaratuba vence e Guaraqueçaba empata com Gallos Bar

Compartilhe no Twitter

A Seleção de Guaratuba jogou em casa e venceu o time do Rio Sagrado, de Morretes, no grupo mais equilibrado da 18º Copa Litoral. Com o placar de 2 X 1, alcança os primeiros 3 pontos e deixa a chave B em empate triplo.

No outro jogo da rodada, Guaraqueçaba empatou com o líder geral, o Gallos Bar, de Antonina. Foram 2 gols de cada time.

O outro jogo da rodada acabou sendo transferido: Portinho e Ilha do Superagui vão jogar em outra data, ainda não definido.

