Recadastramento eleitoral terá plantão no feriado e final de semana

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

O Cartório da 161ª Zona Eleitoral, de Guaratuba, fará plantão para recadastramento no feriado de Corpus Christis e no final de semana.

O atendimento será das 8h às 18 na quinta-feira (15) e no sábado (17). No domingo, das 12h às 18h.

O recadastramento biométrico dos eleitores de Guaratuba encerra no dia 7 de julho. Até o momento, menos da metade dos estimados 27 mil eleitores cumpriram com a obrigação. O eleitor que não fizer o cadastramento biométrico terá cancelado o título de eleitor e sofrerá uma série de sanções decorrentes disso, ficando sujeito, inclusive, a suspensão do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O eleitor deverá levar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e título de eleitor.

Sem título, CPF é suspenso

Na reunião na Câmara também foi discutida a divulgação de uma campanha mais incisiva em favor do recadastramento, mostrando as penalidades para quem não fizer seu novo título.

Além de ficar sem votar nas próximas eleições, o cidadão fica suspenso do Cadastro de Pessoa Física (CPF), o que gera grandes consequências como o impedimento de participar de concurso público e fazer financiamento em instituições financeiras do governo.

Não poderá receber remuneração ou proventos de função ou emprego público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Também tem suspenso benefícios sociais como o Bolsa Família.

O recadastramento deve ser feito no Fórum Eleitoral

Rua Tiago Pedros, S/N – Cohapar

De segunda a sexta, das 9h às 18h

É possível agendar o horário de atendimento no site do TRE-PR:

http://apps.tre-pr.jus.br/agendamento/publico/index.jsp

Comente esta notícia