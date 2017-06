Operação da PM fecha e autua comércio em Guaratuba

A Operação “Cinturão Verde”, deflagrada pela Polícia Militar para inibir a criminalidade na Região Metropolitana e no Litoral, começou a apresentar seus resultados em Guaratuba.

Na cidade, a atuação começou por estabelecimentos comerciais. Das 15h às 23h desta segunda-feira (12), a Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) fiscalizou 11 pontos comerciais foram fiscalizados. Destes, quatro foram fechados. Foram feitas 19 autuações administrativas. Durante a ação 28 pessoas foram abordadas, 3 veículos passaram por fiscalização e 3 infrações de trânsito foram registradas.

Participaram desta ação: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Municipal, Secretaria Municipal do Urbanismo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária.

A Polícia Militar também realizou ações em Paranaguá, foram fiscalizados veículos e pessoas que circulavam durante a noite pela região da Vila Garcia.

A Operação segue até a noite desta terça-feira (13). Durante a ação serão desenvolvidos bloqueios em pontos sinalizados como de maior probabilidade de circulação de indivíduos armados e portando ou vendendo drogas.

Contará ainda com policiamento a pé e pontos base de viaturas em setores de comércio e com grande movimentação de pessoas, os quais possuam segundo os levantamentos estratégicos do Setor de Planejamento do 9º BPM.

Com informações da PM / Rádio Ilha do Mel

