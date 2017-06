Em Matinhos, homem cai com carro no canal e morre afogado

Antônio Carlos Ribeiro dos Santos morreu depois de cair com o carro e se afogar em um canal de drenagem, no balneário de Currais, em Matinhos.

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 15h, na rua do Canal. Dois homens estavam dentro do veículo Pálio. Um deles foi retirado por moradores da região e escapou sem risco de vida. Antonio Carlos precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros e ainda foi encaminhado, em estado grave, ao Ponto Atendimento 24 horas de praia de Leste, em Pontal do Paraná, onde morreu.

Segundo as primeiras informações, Antonio Carlos, de 28 anos, era morador de Matinhos.

Com informações da TV Sambaqui / José Augusto Rodrigues, Rádio Ilha do Mel e Corpo de Bombeiros

