Recadastramento ainda não alcança 50% dos eleitores de Guaratuba

O Cartório Eleitoral manteve no feriado e no final de semana 11 guichês funcionando e algumas dezenas de funcionários para atender os eleitores de Guaratuba que não puderam fazer o recadastramento biométrico nos dias úteis.

Cerca de 40 pessoas, entre servidores da Justiça e estagiários cedidos pela Prefeitura trabalharam nestes dias, como fazem desde o dia 3 de maio.

Na quinta-feira (15) de Corpus Christi e no sábado, não houve interrupção nem para o almoço: atendimento foi das 9h às 18h. No domingo, do meio-dia às 18h.

Como resultado, mais de 500 eleitores atualizaram seus dados e cadastraram suas impressões digitais que serão conferidas no dia das eleições de 2018.

O esforço não alterou o quadro preocupante para a Justiça Eleitoral e para o mundo político. Dos 27.696 eleitores inscritos na cidade no início de maio, pouco mais de 13.250 fizeram o recadastramento – exatos 13.238 até as 16h30 deste domingo. No total, Guaratuba tinha 14.700 eleitores, incluindo os novos alistamentos (557) e as transferências (905).

O recadastramento eleitoral obrigatório na 161º Zonal Eleitoral (Guaratuba) termina no dia 7 de julho. Quem não fizer até esta data, terá o título cancelado. Só continuam sendo feitas transferências e alistamentos. Um novo prazo para recadastramento poderá ser aberto, mas isto ainda depende de decisão da Justiça Eleitoral.

Além de a cidade perder peso político com a redução em milhares de eleitores, há o risco da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de reduzir o número de zonas eleitorais em todo o país afetar Guaratuba. O município pode perder seu cartório e as facilidades de atendimentos do eleitor.

A situação das zonas e cartórios é totalmente incerta no momento. O que é certo é que o eleitor que tem o título cancelado sofre um grande número de sanções:

Suspensão no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Impedimento de abertura de conta bancária;

Impedimento de participar de concurso público e fazer financiamento em instituições financeiras do governo.

Não poderá receber remuneração ou proventos de função ou emprego público;

Não poderá renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.

Suspensão dos benefícios sociais como o Bolsa Família.

O recadastramento deve ser feito no Fórum Eleitoral

Rua Tiago Pedroso, S/N – Cohapar

De segunda a sexta, das 9h às 18h

