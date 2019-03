Carta 210. Flores e frutos pelas estações, no leste do Paraná

Através das minhas circulares, vocês devem ter percebido que nos últimos anos me esforçei especialmente para conhecer as plantas vasculares do leste do Paraná. “Por fim”, pois todos os organismos aos quais me dediquei antes – cogumelos, aves, borboletas etc., – dependem totalmente das plantas verdes para viver.

Para encontrar as plantas, caminhei pelas ruas, jardins e parques urbanos, e percorri estradas e caminhos rurais, sempre prestando muita atenção às margens da floresta.

Trabalhei em duas áreas geográficas distintas: a parte do Litoral entre o nível do mar e 200 m de altitude, e as partes do Primeiro e Segundo planalto entre 870 m e 1200 m. Não caminhei na Serra do Mar, onde poderia ter examinado altitudes intermediaras (entre 200 e 870 m) e superiores (acima de 1200 m), mas isto ainda pretendo fazer.

Nos últimos doze meses deste levantamento (período de 24/03/2018 a 19/03/2019) tenho dividido o meu trabalho de campo de forma igualitária sobre o litoral e o planalto, alternando períodos de quinze dias em cada região. Assim, os dados obtidos em ambas as áreas, pelas quatro estações, são perfeitamente comparáveis, também pelo fato que o meu esforço em campo foi constante ao longo do ano.

Leia a íntegra da Carta 210 anexa.