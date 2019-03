Governo quer prorrogar concessão no ferryboat, diz jornal

O Governo do Paraná quer prorrogar por um ano a concessão da travessia da baía de Guaratuba pelo ferryboat e pediu para a empresa F. Andreis mantenha a tarifa atual, que é de R$ 7,10 para automóveis. A informação é da Gazeta do Povo.

De acordo com reportagem de Katia Brembatti publicada na noite desta segunda-feira (25), “a atual gestão estadual informa que não teve tempo suficiente para fazer a licitação em tempo hábil”. A concessão vence no dia 7 de abril.

“O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex de Oliveira, disse que o governo ficou sem alternativa, uma vez que o período de pouco mais de três meses entre a posse e o fim do contrato era insuficiente para cumprir os prazos de divulgação exigidos pela lei de licitações e ainda assinar a concessão e a ordem de serviço em tempo de garantir a continuidade da prestação de serviço aos usuários”, informa a reportagem.

Por sua vez, a gestão anterior nega que tenha deixado de agir. Em nota, o ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), Paulo Tadeu Dziedricki, informa que a gestão deu andamento aos estudos que já vinham sendo realizados dentro do setor de concessões e que havia uma comissão nomeada com técnicos de carreira do órgão que produziu uma série de estudos que apontaram cinco cenários possíveis.”

“A finalização do estudo e, por consequência, a modelagem da nova licitação do ferry boat dependia dos resultados apontados pelo Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Ponte de Guaratuba, contratado em maio de 2018 e previsto para ser entregue em janeiro de 2019”, diz o texto, que reforça que qualquer a definição de aspectos fundamentais, a exemplo do prazo de duração, dependia dos resultados dos levantamentos. Ainda segundo informações da assessoria, a situação foi detalhada para a atual gestão durante o processo de transição.”

