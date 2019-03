Exposição leva a uma viagem ao tempo dos sambaquis

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá, inaugura nessa terça-feira (26) a exposição“Entre Conchas: modos de vida nos sambaquis”.

A palestra de abertura contará com duas sessões e terá a fala do Arqueólogo Sady Carmo Júnior, um dos curadores da exposição. A primeira sessão será às 16h e, para quem não puder vir nesse horário, a segunda acontece às 19h.

Fundamentada em pesquisas arqueológicas, a exposição trata sobre a cultura material dos antigos povos indígenas habitantes do litoral, encontrada nos sambaquis, através de temas como o saber-fazer, suas relações sociais, o seu meio ambiente, suas ferramentas e seu imaginário. A mostra tem curadoria do Arqueólogo Sady Carmo Jr. e da aluna de Ciências Sociais Júlia Cordeiro, ambos da Universidade Federal do Paraná.

O objetivo é trazer aos visitantes do MAE-UFPR um pequeno vislumbre sobre o modo de vida desses ancestrais habitantes do litoral, presentes na região entre aproximadamente dez mil e mil anos atrás, onde deixaram centenas de monumentos de conchas construídos por todo o sul do Brasil.

Exposição “Entre Conchas: modos de vida nos sambaquis”

Período: De 26 de março de 2019 a 29 de março de 2020.

Local: Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – Rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico – Paranaguá