Abertas inscrições para oficinas do Festival de Inverno

Começam hoje (segunda-feira, 19) e vão até o dia 2 de julho as inscrições para o público interessado nas oficinas do 27º Festival de Inverno da UFPR.

Neste ano, além do grande número de eventos que acontecem tradicionalmente em Antonina, haverá atividades em Paranaguá e Matinhos.

As inscrições nas oficinas das categorias Aprimoramento, Adulto e Arte-Educação deverá ser feita somente pela Internet: http://www.proec.ufpr.br/festival2017/links/inscricoes.html

As inscrições das oficinas infantis serão realizadas somente em Antonina. Algumas oficinas e atividades paralelas são destinadas a grupos específicos da comunidade local (ex.: Educação Especial, Maturidade, Ademadan e oficinas da Filarmônica Antoninense).

Oficinas – Festival de Inverno da UFPr 2017

PARANAGUÁ

Patrimônio Cultural – Workshop em Educação Patrimonial e os Pontos de Memória de Paranaguá

MATINHOS

Artes Cênicas – Escolarização dos Corpos: Vivência e Reflexão

Artes Cênicas – Inquietude e Caretice: Vias de Acesso para uma não Conformação Corporal

Dança – Recursos Técnicos da Iluminação Cênica

Dança- O Que Pode o Corpo? A Dança Como Potência de Vida

ANTONINA

Performance – Aprimoramento: Workshop de Arte Rebelde

Teatro – Adulto: Revista Teatral (Cabaré-Brazil) – Esquetes, Improvisação e Cenas Político-Cômicas

Dança – Adulto: Soltinho e Sertanejo: Uma Simbiose entre a Música e as Danças a Dois

Artes Visuais – Adulto: EtnoFOTOcaiçara

Artes Visuais – Adulto: Oficina de Arte de Almofadas Divertidas e Históricas

Contação de História – Arte Educação: Contação de História a partir dos Princípios do Teatro de Animação

Música/Dança – Adulto: Ìlù, Orin, Ijó Meios de Ensino Aprendizagem e Partilha de Informação no Candomblé

Artes Visuais – Adulto: Expedição ao Planeta Antonina

Outros – Adulto: Cardboard na Economia Criativa

