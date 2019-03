Abertas inscrições para cursos do Meu Primeiro Emprego

A Prefeitura de Guaratuba está recebendo do dia 1º a 12 de abril, inscrições para os cursos de qualificação profissional no “Programa Meu Primeiro Emprego”.

O programa engloba três cursos de qualificação profissional destinados a adolescentes de 15 a 17 anos, residentes no município. São 75 vagas divididas em três cursos: Assistente Administrativo, Recepcionista e Estoquista.

Os cursos ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), contam com carga horária de 160 horas, e serão realizados no período noturno na Escola Municipal Governador Moisés Lupion, no Centro.

As inscrições deverão ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na avenida 29 de abril, 802, Centro), das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Para a inscrição além dos critérios do edital serão exigidos originais e cópias dos documentos de CPF, RG, Carteira de Trabalho, comprovante de matrícula escolar e comprovante de endereço. Os cursos iniciarão em maio.

Acesse o Edital.